Nonostante le smentite fatte dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, continua l'accostamento ai colori viola del portiere della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, Dominik Livaković, specialmente nella sua nazione.

Villarreal, Fiorentina e Fenerbahce, le voci su di lui si rincorrono e il giocatore spiega: “Ogni giorno leggo che sono in un altro club. Non so cosa mi porterà in dote il futuro, ma posso dire che sono orgoglioso di essere il capitano di questo grande club e di poter giocare in partite europee e lottare per vincere titoli”.

E poi: “Sono in questa società da tanto tempo e il mio amore per la Dinamo è indiscutibile. Oggi è normale che i giocatori vadano e vengano, visto che il club vive di vendite. Vedrò con la dirigenza qual è l'opzione migliore per entrambe le parti e prenderemo una decisione insieme”. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Index.hr.