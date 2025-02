Zaniolo non trattiene l'emozione: "Orgoglioso di tornare dove tutto ha avuto inizio"

Nicolò Zaniolo è tornato “a casa”. Nella sua Toscana, è originario di Massa, e nel club che lo ha fatto crescere da ragazzino, per sei anni. Zaniolo ha giocato con la Fiorentina fino all'Under 17, prima di spostarsi alla Virtus Entella. Oggi è tornato e, a proposito di U17, ha scelto proprio il ‘17’ come il suo nuovo numero di maglia.

Le prime parole di Zaniolo

“Orgoglioso di poter tornare proprio dove tutto ebbe inizio!”, ha scritto sui social, con tanto di tre cuori viola, ad accompagnare l'immagine che ufficializza il suo trasferimento alla Fiorentina.

Nel post che ha pubblicato su Instagram, scorrendo la prima immagine (di oggi), se ne vede un'altra, dello Zaniolo bambino che muoveva i suoi primi passi nel mondo del calcio, proprio con la maglia viola della Fiorentina.

Il post di Zaniolo