Folorunsho riparte dalla bassa Serie A dopo l'avventura tra luci e ombre a Firenze

Affare fatto quello tra Napoli e Cagliari per il passaggio in rossoblù di Michael Folorunsho. Il centrocampista passerà agli isolani in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Lo scrive Matteo Moretto.

La formula

Una formula che il Napoli aveva già accettato nell'affare con la Fiorentina per lui, con i viola che poi non hanno opzionato il riscatto, fissato a circa 9 milioni di euro.

Ripartenza dalla bassa Serie A

Ripartirà dunque dalla bassa Serie A l'ex Napoli e Verona, che a Firenze ha collezionato 19 presenze dopo il suo arrivo a gennaio.