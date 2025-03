Alle ore 15:00 la Fiorentina Under 18 sfiderà al Viola Park i senegalesi dell'Olympique Thiessois per gli Ottavi di Finale del Torneo di Viareggio. Mister Marco Capparella ha scelto gli undici giocatori che partiranno titolari nella sfida.

In porta girà Dolfi, davanti a lui una difesa composta da Turnone a destra, Sadotti e Batitgnani centrali e Sturli a sinistra. In mediana Bonanno, capitano viola, assieme a Pisani. Sulla trequarti Puzzoli al centro, Kone a sinistra ed Evangelista a destra, la punta centrale sarà invece Sardilli. Dalla panchina frecce importanti come Atzeni e Angiolini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dolfi; Turnone, Sadotti, Batignani, Sturli; Pisani, Bonanno; Evangelista, Puzzoli, Kone; Sardilli.