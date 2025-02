Questo pomeriggio l'ex direttore sportivo dell'Empoli Pino Vitale, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Quella di giovedì è stata la piu bella partita dell’anno della Fiorentina. E’ vero che si erano vinte anche altre partite importanti ma contro i nerazzurri è stata fatta una grande partita. Molti dei meriti sono dell’allenatore che è stato bravo ad imbrigliare gli avversari e a permettere alla sua squadra di fare una grande prestazione. Ha giocato bassa e raccolta, facendo capire sin da subito che avrebbe potuto far male: nel primo tempo Kean e Dodo hanno avuto due grandi occasioni da gol. L’Inter invece ha creato solo l’occasione del gol annullato. Sono inoltre motto contento che Parisi abbia fatto una grande partita. Considerando che questo grande risultato è arrivato senza i nuovi arrivati, adesso i tifosi della Fiorentina cominciano a sognare”.

“La Fiorentina ha vinto la partita grazie alla fase difensiva”

Ha parlato anche dell’assetto difensivo: “La Fiorentina è stata brava a giocar a 5 in fase difensiva quando l’Inter attaccava l’area di rigore. All’inizio ha subito il possesso palla sterile degli ospiti e quando recuperava il pallone era bravissima a ripartire a mille all’ora. Sono convinto che anche a Milano Palladino riproporrà una squadra con lo stesso assetto. Comuzzo? Credo che ai tifosi sia stata spiegata male la trattativa: il Napoli voleva dare 35 milioni, ma voleva diluire i pagamenti in svariati anni impostando l’operazione sulla base di un prestito con il riscatto a 18 mesi. La Fiorentina ha fatto bene a rifiutare tutto, sono convinto che stopper come lui ce ne siano pochi a giro e sono convinto che giocando in una squadra come quella di Palladino possa arrivare a valere molto di piu”.

“Il mercato di gennaio ha alzato il livello della squadra”

Uno sguardo anche alla rivoluzione in atto: “Mi sono gia espresso e lo ridico. Se fossi un tifoso della Fiorentina io sarei super contento del mercato che ha fatto. Prendendo anche Zaniolo, se davvero riesce a cambiare mentalmente come fatto da Keen, ha preso un giocatore molto forte. Ha preso un giovane come Ndour, che potrebbe avere un buon futuro. Allo stesso tempo però, se fossi il proprietario che ha dato l’ok a tutte le operazioni non sarei contento di aver dato 6/7 giocatori a prestito gratuito contribuendo ancora a parte dell’ingaggio”.

“Adesso il vero leader dello spogliatoio è Gosens”

Ha poi concluso identificando chi, secondo lui, rappresenti il leader dello spogliatoio dopo l’addio di capitan Biraghi: “Io nella Fiorentina vedo un solo leader vero, che è Gosens. Questo perchè ha giocato tanto ad alti livelli, ma anche perchè è dotato di una grande personalità. Senza ovviamente dimenticare De Gea, che però sta in porta”.