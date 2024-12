Molto contento comprensibilmente il tecnico empolese Roberto D'Aversa, che in sala stampa ha commentato così il successo in Coppa Italia sulla Fiorentina:

"I rigori li abbiamo calciati sotto la curva dei tifosi della Fiorentina, su richiesta della Lega, a cui non ci siamo opposti, questi ragazzi hanno dimostrato una maturità notevole. Ho detto ai miei che era un aspetto positivo misurarsi con i titolari, ad esempio per Ekong misurarsi con Dodo che è uno dei terzini più forti del campionato. Sulla carta sfido chiunque a pensare che il verdetto sarebbe stato quello che è stato, tutto merito dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine.

Probabilmente per la Fiorentina la Coppa Italia era un obiettivo perché ha giocato anche la finale di recente. Per noi era importante vedere a che punto erano alcuni ragazzi, se ci si aggiunge il passaggio del turno la positività aggiunge positività per cui giocheremo domenica con uno spirito importante".