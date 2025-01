In casa Fiorentina è stata, ed è tuttora, una giornata fortemente movimentata e soggetta a cambiamenti. L'onda degli ultimi giorni di mercato, tratto tipico del ds Pradè, è arrivata con tutto il suo impeto. E ci racconta diversi colpi di scena, in entrata e in uscita.

Zaniolo, racconto del blitz durato mezza giornata

Blitz per Nicolò Zaniolo, praticamente a un passo da diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha compreso le intenzioni dell'Atalanta, che lo ha reputato tutt'altro che incedibile in queste settimane, e si è fiondato sul calciatore: pronto un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di una percentuale di presenze. C'è l'accordo con l'ex Roma e con il Galatasaray, manca solo il via libera dei nerazzurri.

Fiorentina pronta a cedere al Napoli: Comuzzo vicino all'addio

Notizia meno felice quella che riguarda Pietro Comuzzo, al passo d'addio direzione Napoli. Il pressing del club partenopeo si è fatto costantemente più insistente con il passare dei giorni e le intenzioni degli azzurri sono serissime. La Fiorentina sta per cedere: offerta di 30 milioni con prestito biennale e obbligo di riscatto, la Viola vorrebbe arrivare a 35 milioni di euro con i bonus compresi. Si può chiudere, eccome. La distanza è ridotta.

Fiorentina e Juventus, i destini si intrecciano ancora: si parla di Fagioli

Ritorna anche la Juventus sulla traccia del mercato viola. Stavolta per un nome a centrocampo, reparto in cui la Fiorentina starebbe cercando un investimento. Nelle prossime ore i due club hanno fissato un incontro per Nicolò Fagioli, oggetto di desiderio viola. Pronti concreti movimenti per lui, ma attenzione alla concorrenza del Lipsia. In chiave uscite Kouame si avvicina sempre più all'Empoli, ma in prestito secco.