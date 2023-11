Vi rcordate di Emiliano Bonazzoli? L'ex attaccante della Fiorentina, adesso allenatore del Lecco, ha parlato a gianlucadimarzio.com, ripercorrendo anche quella che è stata la sua carriera che lo ha portato in molte squadre dello stivale. Tra queste, appunto, anche la Fiorentina:

"Il mio cammino non è stato programmato. Non mi sono fatto distrarre dalle voci, era il mio lavoro ed ero concentrato su quello. È la passione che mi ha accompagnato ogni singolo giorno. Dalla Samp andai alla Fiorentina, in una squadra che puntava alla Champions e arrivammo quarti. Sapevo di non giocare, avevo davanti Gilardino, ma volevo cambiare aria e decisi di andare alla Fiorentina”.