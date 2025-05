Novellino: "Criticare Palladino è assurdo, ha fatto un ottimo lavoro. Fatico a capire: perché contestarlo?"

Walter Novellino, ex giocatore e allenatore, ha parlato durante il Salotto Viola di Italia7 del mister della Fiorentina Raffaele Palladino, e delle critiche a lui rivolte dai tifosi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Trovo veramente assurdo criticare Palladino dopo l'ottimo lavoro svolto. In una piazza come Firenze, al primo anno, non è facile adattarsi e cambiare totalmente metodo di lavoro. Certo, capisco che i tifosi pretendano di più, ma contestare il tecnico credo sia ingeneroso, non lo capisco minimamente. Per me Palladino ha fatto una stagione da 7½ e sicuramente farà meglio in futuro. Per questo mi è dispiaciuta molto la contestazione di domenica”