L'esterno destro della Fiorentina, Dodo ha parlato a Sky dopo il pareggio viola col Milan: “Mi è passato in testa il fatto che fossi un po' in fuorigioco. Potevamo uscire da qua con la vittoria, abbiamo però i nostri obiettivi da seguire in campionato e nella stagione. L'obiettivo? Rimane sempre tra di noi, dobbiamo continuare a fare punti in Serie A, lavorare bene in vista della Conference e domenica pensiamo al Parma”.

Intanto per lui si avvicina la vacanza alle Maldive, promessagli da Kean al raggiungimento di un certo numero di assist: "Sono quattro, peccato, perché potevano essere cinque perché ha sbagliato un gol di testa (ride ndr)”.

Infine: “Theo Hernandez è il migliore terzino sinistro che ho visto giocare. E' stato un confronto di campo, ci siamo chiariti. Fare punti anche con le piccole? Dobbiamo alzare il livello con questo tipo di squadre se vogliamo arrivare in alto in classifica. E' un obiettivo nostro fare punti con queste squadre. Difetti di Palladino? Non ne ha, è un fenomeno (ride ancora ndr)”.