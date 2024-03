Il commissario tecnico della Turchia ed ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha ricordato Joe Barone con un post su Instagram: “Buon viaggio Joe. Come tutti, come chiunque ti abbia conosciuto, sono sconvolto. Mi hai dimostrato amicizia, lealtà e rispetto. Dalla prima volta a New York, all’ultima volta, pochi giorni fa a Firenze, quando ci ospitasti insieme alla federazione turca al Viola Park, un gioiello che amavi mostrare al mondo e con orgoglio sentivi tanto tuo”.

E aggiunge: “La tua perseveranza, la tua disponibilità, il tuo sorriso ed il tuo amore per la Fiorentina hanno migliorato il mondo del calcio. La Fiorentina perde un grande uomo, ed oggi è tutto buio. Condoglianze alla famiglia ed in particolar modo a Camilla, dolcissima compagna di vita di Joe. Ciao amico mio, per sempre nel mio cuore. Vincenzo”.