Spuntano due nuovi pretendenti per Barak: il cecoslovacco ha convinto in Turchia, c'è anche la sua ex squadra in fila

Il ritorno di Antonin Barak a Firenze non è andato come previsto: il cecoslovacco voleva giocarsi le sue carte, ma mister Pioli lo ha bocciato definitivamente con l’esclusione dai partenti per la tournee inglese. Adesso, l’eroe di Basilea dovrà quindi trovare una nuova squadra.

Nella giornata di ieri erano maturati interessi ‘italiani’ da parte di Hellas Verona, che già lo ha avuto tra le sue fila e con la cui maglia ha fatto benissimo, ma anche del Cagliari. Tuttavia, dalla Turchia scrivono di un rinnovato interesse per il trequartista ceco: non solo il Kasimpasa su di lui, che già lo ha avuto in prestito l’anno scorso, bensì anche il Kayserispor avrebbe puntato gli occhi sull’esubero della Fiorentina. Destinazioni, quelle turche, non di punta, ma pur sempre opzioni da non scartare per un giocatore in uscita da Firenze.