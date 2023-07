D'Agostino: "Arthur giocatore che può dare la giusta qualità alla Fiorentina, ma serve un centrocampo a tre"

L'ex Fiorentina Gaetano D'Agostino ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul possibile nuovo acquisto viola Arthur. Queste le sue parole: "Secondo me il brasiliano può adattarsi bene come gioco a quello di Italiano. Nel caso arrivi, dovrà capire che Firenze è una piazza importante, non una tappa intermedia, dovrà essere bravo sotto l'aspetto mentale.

La Fiorentina deve chiudere velocemente l'operazione, in modo che il ragazzo faccia più amichevoli possibili con la nuova squadra e capisca i piani di gioco. Secondo me in un centrocampo a tre darebbe la giusta qualità alla manovra davanti alla difesa, invece con la mediana a due il campo da coprire sarebbe troppo per il suo fisico".