C'era anche il dt della Fiorentina a seguire i giovani viola in prestito a Terni. Il colloquio a fine match

Il dt della Fiorentina Nicolas Burdisso ha assistito ieri pomeriggio a Ternana-Feralpisalò dalla tribuna del Liberati. Ha potuto osservare i tre ragazzi della Primavera viola, mandati a Terni in prestito. A fine gara, come raccolto da Calcio Fere, Burdisso si è intrattenuto anche con loro, in un colloquio avvenuto fuori dagli spogliatoi dello stadio Liberati. A Firenze, potrà dare ottime referenze su quanto visto.

Una vittoria che ha portato il segno dei giovani in prestito dalla Fiorentina. Filippo Distefano e Lorenzo Lucchesi hanno firmato i due gol, mentre Costantino Favasuli è entrato nella ripresa ed ha dato vivacità alla squadra.