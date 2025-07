Jonas Harder, nuovo centrocampista del Padova arrivato in prestito dalla Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa quest'oggi alla stampa nel ritiro di Pieve di Cadore. Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it:

“L’interesse del Padova è avvenuto dall’inizio, io e il mio agente abbiamo subito dato priorità a questa opzione perché vedevamo un bel progetto. Posso fare mezzala o giocare play, io ho rinnovato con la Fiorentina e poi abbiamo firmato col Padova. La sconfitta in finale Primavera è stata dura da mandare giù. Ho ricevuto un incoraggiamento da Dodò e questo fa piacere, perché è un segnale di vicinanza.

L’esperienza con la prima squadra è stata bellissima, non ho fatto in tempo a salutare perché non sono ripassati da Firenze. Due anni fa ho fatto il ritiro con Italiano, ha un modo di lavorare eccellente, a fronte di una grande intensità.

Andreoletti mi piace, parla tanto ed è quello che serve a me. Con Bacci abbiamo giocato diverse volte in Primavera, mi confrontavo con un giocatore forte, penso che sia stato un aspetto che mi ha aiutato a crescere. La difficoltà quest’anno può essere dal punto di vista fisico, non mi sono mai confrontati con questi ritmi, penso che con la mia attitudine all’anticipo posso far fronte alla sfida della Serie B”.