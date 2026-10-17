Abodi: "Fiorentina e Comune stanno dialogando per il Franchi, sarà un progetto bellissimo. Nelle prossime settimane..."

Andrea Abodi, ministro dello Sport, a margine dell’evento “Luce!” a Palazzo Vecchio ha parlato, tra i tanti argomenti affrontati, anche dello stadio Artemio Franchi.

“Fiorentina e Comune stanno parlando”

Queste le sue parole, riportate da Italpress.com, a proposito della trattativa in corso tra Comune e Fiorentina riguardo alla futura concessione: “Credo che Comune e Fiorentina stiano dialogando e sono convinto che nelle prossime settimane tutto sarà ancora più chiaro, ci sarà ancora più luce su un progetto che sarà bellissimo”.

Anche il Governo segue la vicenda

Il Franchi è fra gli stadi candidati ad ospitare l'Europeo del 2032, che la UEFA ha assegnato a Italia e Turchia. Anche il Governo, a detta di Abodi, segue con interesse l'evoluzione della vicenda.