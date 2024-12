Biraghi al Napoli legato a un'operazione in uscita in casa azzurra. Per Parisi la Fiorentina fissa il prezzo. I dettagli

Il mercato in casa Fiorentina potrebbe vedere uscite importanti sulla fascia sinistra. Se Biraghi è certo dell'addio, per Parisi molto dipenderà dalle offerte che arrivano. Il giornalista Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione.

Rimane Napoli la destinazione più accreditata per Cristiano Biraghi, ex capitano viola fuori dal progetto tecnico di Palladino. Il suo approdo in azzurro, però, dipende dall'eventuale addio ai partenopei da parte di Leonardo Spinazzola.

Per quanto riguarda Fabiano Parisi, invece, la pista più calda è il Como, che è fortemente interessato e intenzionato ad avanzare una proposta per portarlo in Lombardia. La Fiorentina fissa il prezzo del cartellino: servono 10 milioni per aggiudicarselo.