L'opzione "Z" sulla destra per la Fiorentina. Il ritardo di Fortini fa scattare l'allarme

Con Fortini ancora in ritardo di condizione a causa di un infortunio arrivato ad inizio del ritiro, all'interno della Fiorenitna è in corso di valutazione anche l’arrivo di un vice Dodô.

Opzione “Z”

Lo scrive stamani La Nazione, dove viene sottolineato anche il fatto che per questo motivo, restano in piedi le piste che portano a Zortea (con il Cagliari che chiede 10 milioni) o a un’opzione più economica come Zanoli.

Tutto fermo

Il tutto mentre non arrivano novità di rilievo sulla questione contrattuale che riguarda il brasiliano, al quale era stata fatta un'offerta di rinnovo che non ha trovato il gradimento del giocatore.