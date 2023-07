"Il vero Insigne sarebbe utile al gioco della Fiorentina. Ma più che lui prenderei Bernardeschi"

L'allenatore e tifoso viola Vanni Sartini ha commentato a Radio Bruno Toscana la notizia arrivata da Napoli secondo cui Insigne potrebbe essere un'opzione per la Fiorentina: “Il ragazzo ha dovuto affrontare dei brutti problemi personali alla fine della scorsa stagione, inoltre ha accusato un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fermo. Quando giocava, però, era uno dei pochi che riusciva a fare qualcosa di buono. Diciamo che il vero Insigne, per come gioca la Fiorentina, sarebbe molto utile”.

E poi ha aggiunto: “Non scordiamoci però che anche Bernardeschi è in uscita e vuole tornare in Italia. Sinceramente fossi la Fiorentina prenderei più lui che Insigne. Arthur? E' un giocatore di qualità, perfetto per il gioco di Italiano, speriamo di poterlo recupero. Parisi? Ottimo terzino, secondo me sarà il futuro della Nazionale”.