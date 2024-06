Bianco e un'esperienza che gli ha fatto bene. I quattro giovani che hanno possibilità di riconferma alla Fiorentina

Diciannove. Sono i giocatori di proprietà della Fiorentina che sono tornati alla base dopo aver fatto esperienza in altre squadre.

Ma di questi diciannove, al massimo quattro possono provare a giocarsi qualche possibilità di permanenza in prima squadra. Pochissime chance per gli altri, se non nulle. A scriverlo stamani è La Nazione.

Bianco ok a Reggio Emilia

Quali sono questi quattro giocatori. Il primo è il centrocampista Alessandro Bianco, classe 2002. Il prestito alla Reggiana gli ha fatto bene: 37 partite stagionali, 2 gol 2 assist. E Nesta gli ha regalato continuità ed era quello di cui aveva bisogno.

Lucchesi si è distinto

Poi c'è Lorenzo Lucchesi, una delle note più liete della Ternana che non è riuscita a salvarsi. Difensore mancino, classe 2003, specializzato nel fare il braccetto a sinistra in una linea a tre. Dovrà lavorare per adattarsi eventualmente ad una linea a quattro.

Altri due sotto i riflettori

Gli altri due sono infine Niccolò Pierozzi e Filippo Distefano. Il primo ha fatto esperienza in una Salernitana disastrata, ma giocato in A con una discreta continuità nella seconda parte di stagione. Il secondo è reduce da 7 gol in Serie B sempre con la Ternana.