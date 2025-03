Yannis Georgopoulos, giornalista greco di SDNA, vicino alle vicende delle squadre di Atene, ha gentilmente rilasciato un'intervista esclusiva a Fiorentinanews.com sul prossimo avversario della Fiorentina, il Panathinaikos ovviamente, che all'andata degli ottavi di finale di Conference ha superato la squadra di Palladino per 3-2.

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina.

Vista la vittoria dell'andata, quali sono le sensazioni dei tifosi ateniesi?

“I tifosi del Pana ora sono ottimisti riguardo alla qualificazione. Eliminare la Fiorentina non sarà facile ma anche in passato il club ha fatto fuori squadre italiane come Juventus, Roma… e anche quando c'era Mourinho all'Inter, i ”verdi" di Atene riuscirono a vincere sul campo del Meazza. Naturalmente, la squadra di oggi non è più quella del passato, che era superiore, ma all'andata si è visto bene in alcuni aspetti cruciali che il Pana ha tutte le potenzialità per prendersi la qualificazione. Per questo motivo, i tifosi greci adesso ci credono eccome al passaggio del turno".

Tifosi del Panathinaikos

Cosa ne pensa dell'allenatore della Fiorentina? In quali aspetti Rui Vitoria è stato superiore a Palladino all'andata?

“Probabilmente Palladino non ha ancora l'esperienza per vincere certe partite, come si è visto all'andata ad Atene. Rui Vitoria, invece, ha più partite alle spalle; tuttavia, non credo sia il tecnico giusto per portare alla vittoria una squadra nel campionato greco. In campionato, infatti, i punti di distanza dalla prima sono una decina, ora ci saranno i playoff e per il Pana sarà quasi impossibile riuscire a vincere il torneo. Rui Vitoria, inoltre, ha subito alcune sconfitte impreviste, come quella di due settimane fa sul campo del Lamia, ultimo in classifica; ha perso partite cruciali contro squadre di bassa classifica. In questa stagione spesso il Pana ha lasciato per strada punti contro formazioni chiaramente inferiori: insomma, non lo ritengo ‘abbastanza’ per portare il glorioso Panathinaikos al successo. Detto questo, con il campionato compromesso, la partita del Franchi rappresenta un'occasione unica per salvare la stagione del club".

Domanda secca: secondo lei, questa Fiorentina può perdere ancora contro il Panathinaikos?

“La Fiorentina ha un undici più forte, giocatori con maggior qualità, ma credetemi: la differenza fra le due rose non è così netta come può sembrare. Prendiamo Ioannidis, subentrato ad Atene a fine gara: nello scorso incontro, ha fatto la riserva ma fino a due settimane fa era uno dei migliori cannonieri greci del campionato. Poi c'è Ounahi, che al Mondiale col Marocco aveva lasciato tutti a bocca aperta, ma anche il brasiliano Tete (in gol all'andata, ndr). Credo che in generale il Pana abbia giocato meglio il secondo tempo, difendendo bene e migliorando con il passare dei minuti. Vagiannidis pure è stato decisivo da subentrante per tenere il vantaggio. La Fiorentina ha avuto meno energie per prendersi il risultato: Djuricic infatti ha sfiorato il gol del 4-2 e la stessa grinta l'abbiamo vista da Siopis, che ha corso tantissimi km. Infine, una parola anche sui portieri: Dragowski, a differenza di Terracciano, per niente convincente secondo me, ha dimostrato sicurezza e chiuso la porta quando gli era possibile”.