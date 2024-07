Corriere dello Sport-Stadio: Anche Kayode è in bilico

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “A tutto Tessmann”. Sottotitolo: “La Viola e il Venezia alla stretta finale: contratto pronto”.

Ampio spazio al mercato: "Fiorentina-Tessmann la settimana decisiva". Sottotitolo: “Accordo vicino fra club (al Venezia andrà anche Lucchesi)".

Kayode in bilico

Di spalla: “Anche Kayode in bilico È nel mirino del Tottenham”. Occhiello: “Piace molto in Premier”. In taglio basso infine: “Colpani deve trovare la condizione”.