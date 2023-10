Nicoletti: "Alla Fiorentina manca un leader per fare un passo avanti. Nzola si sta dimostrando l'attaccante di riserva"

A TMW Radio ha parlato Costantino Nicoletti, tifoso viola e operatore di mercato. Queste le sue parole sul match di ieri sera della Fiorentina contro la Lazio: “Era una partita che sarebbe finita 0-0, ma il rammarico per la Fiorentina credo debba essere più il ko nel derby o in altre occasioni. Prandelli andava in Champions perdendo con le prime e vincendo con tutte le altre”

E sull'attacco: “Ora ha un 9 la Viola. Bene Beltran, mi ha sorpreso Italiano che sceglieva prima Nzola, ieri invece ha fatto l'inverso. Dà troppo spazio al suo 'soldatino', che si sta dimostrando di essere l'attaccante di riserva. Per me dovrebbe puntarci decisamente su Beltran. La Fiorentina può arrivare quinta come ottava, manca ancora di un leader per fare un passo in avanti”