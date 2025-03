Con Chiesa, c'è anche Zaniolo tra gli 'esclusi' di Spalletti: "Non si sta ritrovando neanche alla Fiorentina"

Quasi tempo di (ultima) sosta per le Nazionali, con i quarti di Nations League che incombono e il doppio match Italia e Germania della prossima settimana vedrà impegnati anche Kean e Comuzzo. Chi sarà assente invece, non a sorpresa però, è Nicolò Zaniolo che nel giro ci era rientrato proprio a marzo del 2024, per poi essere tagliato in vista degli Europei. Scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport: “Non si sta ritrovando neanche alla Fiorentina”, con riferimento anche alle recenti tappe fallite a Bergamo, Birmingham e Istanbul. Oltre a lui, sono rimasti a casa anche altri nomi di peso come Chiesa e Pellegrini.