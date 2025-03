Non certo solo belle notizie dalla nottata di Conference di ieri con la Fiorentina che si è complicata la vita nel finale, concedendo un rigore al Panathinaikos e gestendo male anche alcuni palloni. Non eccelso, per così dire, il contributo dalla panchina, con Adli e Zaniolo non proprio reattivi nell'immergersi nel clima. L'ex atalantino poi, ci ha messo del suo rischiando anche l'espulsione per un intervento folle su un avversario. Una sgradevole abitudine ormai, per un ragazzo che sembra fin troppo incline a farsi saltare i nervi. Diversi palloni giocati male e un fallo che poteva lasciare in dieci la squadra viola in un momento complicatissimo. Una nota stonata, passata giustamente in sordina visto l'esito finale del match, ma che qualche indirizzo in ottica riscatto potrebbe darlo.