Immobile alla Fiorentina? Dipende da Kean...

L'arrivo di Edin Dzeko non fa sparire dai radar della Fiorentina il nome di Ciro Immobile.

Dipende da Kean

Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio dove si specifica che di sicuro non sarà il vice di Moise Kean, ma potrebbe entrare tra i candidati a sostituire il centravanti viola nel caso in cui non dovesse rimanere a Firenze.

Immobile e altri

Questo insieme ovviamente ad altri nomi che la Fiorentina andrebbe a valutare a quel punto potendo contare almeno sui cinquantadue milioni di euro della clausola che sarà in vigore dal 1 al 15 luglio.