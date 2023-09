Super protagonista Pietro Terracciano che a Dazn ha parlato della prestazione sua e dei compagni contro l'Udinese:

"Partita fondamentale perché sapevamo che sarebbe stato complicato su questo campo e ci sarebbe stato da soffrire. Un atteggiamento straordinario da parte di tutti e in questi casi è giusto che venga premiato dal risultato. Sono un portiere per cui devo essere pronto per qualsiasi situazione, sono contento di essere stato decisivo, c’è stata una prestazione importante da parte di tutti. E’ un segnale importante per il resto della stagione.

La parata più importante? Quella più importante è stata quella su Thauvin nel primo tempo perché lui è andato a botta sicura e sono riuscito a chiudergli lo specchio.

Concorrenza? Penso che ognuno di noi faccia il massimo per giocare ogni partita e farsi trovare pronto, poi le scelte le fa il mister".