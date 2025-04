La partita di questa sera potrebbe servire alla Fiorentina anche per sfatare un recente tabù. La squadra di Palladino infatti non vince da cinque trasferte consecutive tra campionato e coppa, tendenza assolutamente da invertire sul campo del Celje. Sarà importante sbloccarla subito, anche perché quando i viola passano in vantaggio poi non perdono quasi mai. Al contrario, poche volte in questa stagione la Fiorentina è riuscita a rimontare fino alla vittoria una situazione di svantaggio.

Kean vuole scalare la “sua” classifica

Sul piano dei singoli, è ormai risaputo che il Celje dovrà fare a meno del suo miglior giocatori. Trattasi di Armandas Kucys, che con sei reti all’attivo è attualmente il secondo miglior marcatore della Conference League. Soltanto due invece i gol di Kean, che in questa competizione ha avuto meno spazio rispetto al campionato, specialmente nella fase campionato. Questo doppio confronto sarà per lui l’opportunità di ampliare ulteriormente il proprio bottino, magari cercando di risalire anche la classifica marcatori della Conference League.