Fiorentina, la dirigenza crede nelle proprie scelte. A Vanoli il compito di costruire un’identità

Tempo e pazienza, ma anche la necessità di trovare risposte sul campo. La dirigenza della Fiorentina resta convinta delle scelte fatte e della qualità della rosa, con la fiducia che il lavoro possa far emergere il valore dei giocatori a disposizione. Lo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Passaggio indispensabile

Nel frattempo, però, Paolo Vanoli deve dare alla squadra un’identità riconoscibile. È questo il passaggio indispensabile per uscire dalla crisi: costruire certezze collettive, trovare continuità nelle prestazioni e trasformarla in risultati.

Serie positiva

Infilare una serie positiva avrebbe un peso anche sul piano mentale. La Fiorentina ha bisogno di recuperare fiducia e autostima, componenti preziose per affrontare le difficoltà senza perdere sicurezza al primo ostacolo.

La convinzione della società rappresenta dunque il punto di partenza. Tocca adesso al lavoro dell’allenatore tradurla in una squadra più consapevole dei propri mezzi, capace di ritrovare compattezza e di dare finalmente continuità al proprio percorso.