Vanoli e un'ipotesi rivoluzionaria per la difesa. L'allenatore pronto ad un nuovo cambiamento

Tante alternative, poche certezze. La Fiorentina continua a cercare un assetto difensivo che possa essere affidabile, ma i cambi di interpreti non hanno risolto le difficoltà del reparto. Disattenzioni, marcature perse e cali di concentrazione hanno accompagnato le diverse combinazioni, evidenziando un problema che va oltre le responsabilità individuali.

Anche Dragusin in discussione

In questo scenario, anche Radu Dragusin potrebbe finire in discussione. Finora il romeno è stato l’unico difensore sempre impiegato, una continuità che adesso potrebbe non bastare a garantirgli il posto.

Ipotesi rivoluzionaria

Paolo Vanoli è chiamato a trovare correttivi e, in prospettiva, scrive stamani La Nazione, potrebbe valutare anche il passaggio alla difesa a tre, soluzione finora mai adottata, almeno in questa stagione. Un’ipotesi che potrebbe offrire maggiore copertura, mentre all’orizzonte c’è una prova particolarmente impegnativa: domenica i viola affronteranno l’Inter, formazione che vanta il miglior attacco del campionato.

Prima ancora del modulo, però, servirà correggere i meccanismi collettivi. Attenzione, comunicazione e organizzazione restano le priorità per dare solidità a una squadra che finora non ha trovato risposte sufficienti dalle rotazioni.