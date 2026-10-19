Baiano: "Da quando c'è Vanoli la squadra ha sbagliato solo la partita col Genoa. Che senso ha cambiare ogni domenica?"

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato in diretta a TMW Radio per analizzare il momento negativo della Viola, sollevando un dubbio sulla continuità.

Sulla partita col Como

“La Fiorentina ha fatto una buona partita, ma prende troppi gol: manca equilibrio, i giocatori avvertono poco il pericolo, non c'è filtro. Ogni volta che subiscono una ripartenza rischiano di prendere gol e non reagiscono quando vanno sotto. Ma da quando c'è Vanoli, questa squadra ha sbagliato solo la partita contro il Genoa: poi, se prendi tre gol dal Como, diventa tutto più complicato. La Fiorentina è una squadra che crea, anche ieri ha avuto tante palle gol, ma subisce parecchio”.

Sulle formazioni

“Nelle difficoltà devi dare certezze alla squadra, ma vedere tutti questi cambiamenti porta un senso di smarrimento alla squadra, perché si perde l'amalgama. Qui invece ogni domenica si cambiano i centrali alla ricerca della quadra giusta. La Fiorentina gioca una volta a settimana, che senso ha cambiare così tante formazioni?”.