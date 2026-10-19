"Vanoli ha ottime qualità, ma ha una squadra fatta da un mercato confusionario. Servirà tempo, ma la classifica..."

Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha parlato a Radio Sportiva delle vicende di casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como di ieri al Franchi.

Sul mercato

“La Fiorentina ha fatto un mercato caotico dopo aver smontato l'ossatura della squadra. I valori tecnici per fare bene non mancano, ma la squadra è senza una vera identità. Si è scelto di smantellare il gruppo che si era salvato”.

Su Vanoli

“In panchina è tornato un allenatore che ha ottime capacità come Vanoli, ma è una soluzione di emergenza e non era il primo nome della Fiorentina, già orfana di Grosso. Servirà tempo per la quadra, ma le altre intanto avanzano in classifica e la Fiorentina rimane indietro”.