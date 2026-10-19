Corriere Fiorentino: E ora Vanoli chiede aiuto ai tifosi

Tre pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Apertura dedicata a: “In crisi, tra le polemiche". E ancora: "Quinta sconfitta in sette partite, con De Gea superato altre tre volte: i viola restano penultimi Proteste per il fallo non fischiato a Gonçalves sullo 0-1, poi annullato il pari a fine primo tempo”.

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I problemi della squadra: “Le occasioni da gol arrivano ma manca la precisione L’attacco è un’emergenza”. Sottotitolo: “Pellegrino & C. hanno una media di 1,14 reti a partita, meglio solo di Lecce e Monza: le punte non segnano dalla vittoria col Venezia”.

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Ci sono dichiarazioni: “Vanoli ora chiede aiuto ai tifosi: ”Questa squadra va sostenuta". Sottotitolo: “L’allenatore: ”Non guardo la classifica. L’arbitro? Non abbiamo perso per colpa sua".