Il calciatore della Fiorentina Lucas Beltran ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Questo un estratto: “Sono una persona molto tranquilla. Mi alleno sempre al massimo delle mie potenzialità perché durante il periodo in cui non giocavo molto, ho pensato: se mi alleno forte, quando arriverà il mio turno non subirò la mancanza di condizione”.

“Ho subito dato disponibilità a Palladino. Se non mi alleno forte sono triste”

E aggiunge: “Se non lascio tutto dentro al campo in allenamento, vado a casa triste. È una sensazione negativa che mi porto dietro da sempre. Quando ho avuto la mia occasione trovando subito spazio e continuità, mister Palladino me lo ha detto: ‘Questo è perché ti alleni così’. Penso che abbia ragione. Il primo giorno in cui l'ho incontrato, appena tornato dalle Olimpiadi, ci siamo messi a parlare ed è stato subito chiaro: ‘Lucas, io ti vedo sia punta che trequartista’. Gli ho risposto che non c’erano problemi: ‘Quello che serve alla squadra, io ci sono’”.

“Gran rapporto con Dybala. Trattativa Fiorentina-Roma? Viola più convinta, ecco com'è andata”

Su Dybala e sul rapporto con lui: “L'ho ospitato a casa mia, rimase da noi per qualche giorno quando giocava nelle giovanili con mio fratello. Lo vedevo già ai tempi come un idolo. Trattativa alla Roma? Prima di venire alla Fiorentina, Paulo mi ha chiamato: ‘Mourinho mi ha detto che ti vuole alla Roma’. Mi aveva già chiamato il direttore sportivo, ma io avevo parlato prima con la Fiorentina e i suoi dirigenti. Quando Dybala mi ha contattato erano i giorni decisivi, mi ha chiesto cosa ne pensassi e ci siamo confrontati. L’ho richiamato per dirgli che avevo dato la mia parola alla Fiorentina, che si era mossa prima e che la sentivo più convinta: so che si stavano mettendo d’accordo con il River Plate. La Fiorentina era più decisa, la Roma la vedevo meno convinta. Lo spiegai senza problemi a Paulo, era un passo troppo importante per la mia carriera. Mi voleva il Real Madrid e ho rifiutato? Avevo letto anche io, ma non è vero. Non so da dove sia saltata fuori. Poi come si farebbe a rifiutare?”.