Quel particolare su Pioli e Gudmundsson che non può essere trascurato e che molti sottovalutano...

C'è un filo che lega Albert Gudmundsson e Stefano Pioli. Questo filo ha un nome e un cognome ben preciso: Valerio Giuffrida.

Chi sarebbe? 'Semplicemente' il procuratore sia del calciatore islandese che del probabile, futuro, tecnico della Fiorentina.

Un particolare questo che non può essere trascurato, che molti stanno sottovalutando e che potrebbe anche rivelarsi fondamentale ora che i viola sono chiamati a decidere il futuro dello stesso Gudmundsson.

Intendiamoci, l'essere membri della stessa ‘scuderia’ non è un sinonimo di conclusione felice di ogni affare, anche perché l'ultima parola in questo caso spetta sempre e comunque a Commisso e alla Fiorentina e se non c'è la voglia di mettere sul piatto 17 milioni (quelli previsti per il riscatto), o qualsiasi altra cifra richiesta dal Genoa, c'è poco da fare.

Però siamo anche sicuri del fatto che tutto questo potrebbe influire sulle dinamiche del prossimo mercato. Tradotto: ci resta difficile pensare che Pioli non caldeggi la conferma del giocatore, anche perché comunque si sta parlando di un ragazzo che ha qualità importanti che però, per diversi motivi, non è riuscito ad esprimere a Firenze.

Quindi qualità sì, comunanza di procuratore c'è, ora spetta alla Fiorentina chiudere il cerchio facendo ripartire la nuova avventura in viola di Pioli con alcuni punti fermi importanti in tutti i reparti, Gudmundsson compreso.