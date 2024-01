FOTO E VIDEO FN - Belotti è arrivato al Viola Park. Primo giorno per il nuovo attaccante della Fiorentina

Andrea Belotti, a breve, sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina. L'attaccante ex Torino è arrivato al Viola Park, pronto per il suo primo giorno in viola. Attese entro domani firma sul contratto e ufficialità del trasferimento, in prestito fino al termine della stagione.

Di seguito, il video dell'arrivo di Belotti al Viola Park:

Ecco anche i primi scatti con la sciarpa della Fiorentina: