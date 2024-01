L'interesse per Kean e un discorso da post Supercoppa. Nzola da sistemare e un'opzione potrebbe esserci

Ci sono le priorità di mercato per la Fiorentina…e anche altre possibilità. Ogni discorso però che non riguarda l'esterno offensivo e il terzino destro dovrebbe essere rinviato a dopo gli impegni in Supercoppa.

L'interesse per Kean

Tra questi c'è anche l'interesse dei viola per Moise Kean della Juventus. Dopo i sondaggi che ci sono stati negli scorsi giorni, ci saranno nuovi contatti tra il club viola e i suoi agenti.

Nzola da sistemare

Ma i gigliati prima di poter affondare il colpo dovranno trovare una soluzione per M’Bala Nzola. Un’opzione potrebbe essere quella di una sistemazione all'Empoli anche se ci dovrebbe essere una compartecipazione nel pagamento dell'ingaggio che è attualmente fuori dalla portata del club azzurro.