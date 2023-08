Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro il Rapid Vienna. Queste le sue parole: "Secondo me è un bene prendere pochi tiri in porta. Paradossalmente abbiamo preso 4 gol, ma mi auguro di continuare così come numero di tiri subiti, ovviamente possiamo migliorare perché sono situazioni che proviamo in allenamento.

Sappiamo che domani è una gara importante per il proseguo della stagione. Lo abbiamo visto lo scorso anno quanto questa competizione può essere importante per noi. Noi ragazzi più esperti aiuteremo i nuovi arrivati, ma mi aspetto una Fiorentina determinata. Tutti però si stanno ambientando bene. Il nostro primo obiettivo è entrare nella Conference, poi ovviamente migliorarsi rispetto allo scorso anno. Vogliamo fare ancora meglio, anche se non sarà facile"