Parisi fa del dribbling il suo marchio di fabbrica: è il miglior difensore dell'ultima Serie A, ma non solo

Il nuovo acquisto della Fiorentina Fabiano Parisi rafforza la fascia sinistra viola, insieme a Cristiano Biraghi. Arriva, però, un terzino con caratteristiche completamente diverse rispetto al capitano gigliato: l'ex Empoli fa del dribbling il suo marchio di fabbrica.

Opta riporta alcune statistiche della scorsa stagione. Parisi, con 65 dribbling completati, è per distacco il miglior difensore dell'ultima Serie A. Ma non solo: è anche il quarto miglior dribblatore in generale. Meglio di lui, hanno fatto soltanto tre attaccanti esterni come Leao (79), Kvaratskhelia (76) e Laurienté (66).