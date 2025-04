Claudio Merlo, storico ex centrocampista viola, ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime in casa Fiorentina, dopo il pari di Milano: “La Fiorentina gioca anche troppo bene a centrocampo, mentre in difesa non ci siamo per niente. Ogni. allenatore ha le proprie idee, ma è possibile che prendiamo sempre gol centrali? Parisi l'ha guardato segnare Jovic, Cataldi inseguiva la punta e non c'era nessun centrale a seguire l'inserimento. Comuzzo avrebbe marcato a uomo Abraham in occasione del primo gol”.

Su Fagioli

“Da Fagioli, messo fuori da Thiago Motta, non mi aspettavo un rendimento del genere. Non butta mai via la palla, fa lanci precisi di più di trenta metri: si prende qualche rischio ogni tanto ma è sicuro di quello che fa. Ha trovato una squadra che lo fa giocare, come Kean, e sta riuscendo a dare quel contributo che non poteva apportare alla Juventus. Il lancio con cui ha messo Kean davanti al portiere è fantastico, ma non esaltiamolo troppo. Fagioli è Fagioli, non Antognoni".

Sulla Conference

“La Fiorentina, per come sta adesso, può giocarsela in tutte e due le competizioni. In Conference si possono usare le seconde linee, la rosa se lo può permettere. Più partite si fanno, più cresce l'umore della squadra”.