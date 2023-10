Italiano e i due giorni di "pausa" prima del tour de force

Oggi un nuovo allenamento, poi stop domani e lunedì, ripresa martedì e via tutto d’un fiato verso l’Empoli contando anche sul rientro dei Nazionali per riportare il gruppo al numero originario: ultimi a tornare gli argentini come al solito per le ragioni conosciute e legate a distanza e fuso orario, ma il posticipo del derby aiuta stavolta Vincenzo Italiano.

Con obiettivo la prossima sosta di metà novembre, anzi quello che c’è dentro: ovvero tre partite su quattro al “Franchi” in campionato (per le quali il club ha appena messo in vendita un pacchetto/mini abbonamento ad hoc con prezzi dedicati), più le due di Conference League che la squadra viola affronterà contro i serbi del Cukaricki, cioè l’avversario dimostratosi più debole del girone, mentre Ferencvaros e Genk se la vedranno due volte tra di oro, e quindi ha la possibilità di recuperare terreno e magari ottenendo sei punti di scavalcare una o entrambe in classifica.

E il calendario la Fiorentina proverà a sfruttarlo anche per mantenere l’ottimo terzo posto attuale e, perché no?, addirittura per migliorarlo. Calendario non semplice, questo è sicuro, proponendo Juventus e Bologna oltre l’Empoli a Firenze più la trasferta a Roma sulla sponda biancoceleste della Lazio subito dopo gli azzurri: però, è pur sempre vero che Bonaventura e compagni sono appena reduci da una vittoria scintillante in casa del Napoli campione d’Italia. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.