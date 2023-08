Martinez Quarta via: Ci siamo. Ma c'è il rebus sostituto a bloccare la situazione

Il difensore argentino, Lucas Martinez Quarta, è dall'inizio dell'estate sulla lista dei partenti della Fiorentina.

Ora è uno dei primi obiettivi del Real Betis di Siviglia che, dopo aver di fatto chiuso con l’Al-Nassr la cessione di Luiz Felipe è pronto a chiudere per l’ex River. Gli andalusi offrono all'incirca 8 milioni di euro, mentre i viola ne chiedono almeno 10-12. Vista la distanza, non molto accentuata, c'è fiducia sul fatto che si possa arrivare ad un accordo.

L'affare però al momento, più che per ragioni economiche, è bloccato dal fatto che la Fiorentina possa avere in mano un sostituto (preferibilmente di piede mancino) così come richiesto da Italiano.