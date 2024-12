Si è appena concluso anche il secondo anticipo di questo venerdì di Serie A. Ed è una di quelle partite che non si dimenticano, sicuramente tra le più importanti di questo campionato. Atalanta-Milan era l'occasione per i rossoneri di rilanciarsi in alto o per i padroni di casa di regalarsi una notte storica. Vincono i nerazzurri per 2-1, al termine di una gara tiratissima ed equilibrata.

Pronti via e l'Atalanta va in vantaggio col gol dell'ex: De Ketelaere colpisce di testa su calcio d'angolo e insacca dopo dieci minuti. Il Milan trova la forza di reagire con Morata: prima un gol stupendo annullato, poi la zampata vincente su cross di Leao. La ripresa è invece quasi noiosa, molto bloccata, dove serve un episodio o un po' di coraggio per spuntarla. E come spesso accade c'è lo zampino di Ademola Lookman a quattro minuti dalla fine, sempre su situazione di corner.

I nerazzurri vincono la nona gara di fila e guardano tutte dall'alto per almeno una notte e sognano la lotta allo Scudetto, ormai realtà concreta. Il Milan, invece, rimane indietro di sei lunghezze rispetto alla Fiorentina, che guadagna un vantaggio cospicuo sui rossoneri.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 28, Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Parma 15, Torino 15, Cagliari 14, Genoa 14, Roma 13, Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8. * = una partita da recuperare.