L'ex centrocampista, tra le altre, della Fiorentina Christian Amoroso è intervenuto a Sportitalia per parlare dell'inizio di stagione della squadra viola: “Si è rinforzata tanto con giocatori importanti e, finalmente, un finalizzatore. Certamente è presto per dire dove può arrivare in classifica, ma la squadra ha qualità e ha fatto uno step in avanti. Il più importante è Kean”.

“Non mi aspettavo tutto ciò da Kean. Palladino bravo e paziente”

Sul centravanti viola: “L'exploit più importante, senza ombra di dubbio. Sta andando molto bene e non mi aspettavo un simile bottino da parte sua, sono contento per lui e per la Fiorentina. Palladino? Ha avuto il grande merito e la capacità di mettersi in discussione, bravo. Ha avuto tempo e pazienza trovando la quadra giusta”.