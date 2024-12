Nel mercato estivo, tra i pali della Fiorentina è atterrato un alieno. David De Gea, in pochi mesi, ha fatto capire perché ha collezionato oltre 600 presenze con Atletico Madrid e Manchester United, respingendo le accuse di chi lo dava per finito. Se la squadra di Palladino ha chiuso l'anno nella parte alta della classifica lo deve anche al suo portiere, che in più di un'occasione ha salvato il risultato. Con una doverosa citazione fuori classifica per il grande intervento di Terracciano su Vanaken, decisivo nella semifinale di Conference League sul campo del Brugge, ecco a voi la Top 5 Parate del 2024 stilata dalla redazione di Fiorentinanews.com, tutta dedicata a De Gea:

5 - De Gea vs Como

Se una parata non vi basta, qui ne abbiamo tre in un colpo solo. A Como, sul parziale di 1-0, De Gea si oppone d'istinto prima alla deviazione ravvicinata di Goldaniga, poi alla ribattuta di Barba e infine dà un pugno al pallone per metterlo in calcio d'angolo, prendendo anche un colpo in testa. Riflessi, posizione, freddezza: triplo intervento fondamentale per evitare un gol che avrebbe potuto cambiare la partita.

4 - De Gea vs Juventus

Inserimento last minute, ma doveroso (e godurioso). Nel finale di primo tempo Comuzzo si lascia sorprendere alle spalle da Vlahovic, che aspetta il rimbalzo e scaglia un bolide mancino da pochissimi metri. De Gea, con un riflesso impressionante, mantiene rigido il braccio destro e si oppone. Alla luce di altri salvataggi e soprattutto del 2-2 finale, la parata oltre che difficile risulta anche importante. E poi diciamocelo: vedere Vlahovic disperarsi, incredulo, è proprio un bel modo di finire l'anno.

3 - De Gea vs Genoa

Una parata da tre punti. Non c'è modo più semplice e preciso per definire l'intervento con cui De Gea, al 90', nega il gol a Vasquez. Sul colpo di testa del giocatore del Genoa il portierone spagnolo inizialmente calcola male il tempo dell'intervento, ma mentre è in volo si riprende e con un'ulteriore spinta sulla sua sinistra arriva a togliere il pallone dall'angolino. Senza questa parata, la Fiorentina non sarebbe uscita da Marassi con i tre punti.

2 - De Gea vs Puskas Akademia

La parata che vale il secondo posto è quella che vedete in foto, compiuta al minuto 99, nel ritorno dei playoff di Conference League contro la Puskas Akademia. Un volo fantastico a disinnescare un bolide di Nagy che si sarebbe insaccato a fil di palo, ma in questo caso ad essere premiata è tutta la prestazione di De Gea. Due miracoli nei tempi regolamentari, poi altri interventi provvidenziali durante i supplementari con la squadra in nove e alle strette. Infine la ciliegina sulla torta, ovvero il rigore parato a Szolnoki decisivo per il passaggio del turno alla lotteria degli undici metri.

1 - De Gea vs Milan

Nessun dubbio sul primo posto, e stavolta non ce la sentiamo di nominare una sola parata. La medaglia d'oro di questa speciale classifica se l'aggiudica l'intera prestazione di De Gea contro il Milan, semplicemente monumentale. Due rigori parati, uno a Theo Hernandez e l'altro ad Abraham, più altri interventi spettacolari su Leao e Chukwueze. La Fiorentina vince 2-1 grazie al gol di Gudmundsson ma, soprattutto, alle parate del suo portiere. Un campione assoluto che ha già conquistato Firenze, in campo e fuori con i suoi messaggi d'amore alla maglia viola. David De Gea gioca nella Fiorentina, e a volte si fa ancora fatica a crederci.