Jovic prova a riciclarsi in Grecia...e potrebbe essere un avversario futuro della Fiorentina

Una nuova squadra per l'ex attaccante della Fiorentina, Luka Jovic.

Rilanciarsi in Grecia

Il serbo, rimasto senza squadra e senza contratto dopo la sua esperienza al Milan nel corso della quale ha realizzato 13 gol in due anni, proverà a rilanciarsi, qualora sia sempre possibile, in Grecia.

AEK in Conference

La sua nuova squadra è l'AEK Atene, per altro formazione che sta prendendo parte ai turni preliminari per accedere al tabellone principale della Conference League. L'arrivo in Grecia di Jovic è stato voluto dal DS dell'AEK, Javier Ribalta.