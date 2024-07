Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi, sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un post in cui si racconta molto emozionato ed entusiasta per la nuova divisa da trasferta della Fiorentina per la stagione 2024-2025, che è stata ufficializzata e svelata oggi.

‘È la divisa di Antognoni e Merlo, c’è il giglio di Hamrin’

'LA FORZA DELLA MEMORIA

L'ho guardata è ho provato un brivido.

Perché il calcio è storia e le maglie ne sono la memoria.

Perché questa è la divisa che indossarono Antognoni e Merlo nella Fiorentina romantica degli anni '70, con pochi successi ma un trionfo di affetto intorno.

Perché quel giglio è il giglio di Hamrin senza "v" inutili di troppo.

Perché pensare gli inserti d'oro sul viola o la divisa stile granulato all'amarena non è futuro ma una bischerata'.

‘Non vinceremo lo stesso, ma avremo la certezza che…’

'Perché tanto non vinceremo le stesso ma quando rivedremo in campo queste maglie avremo la certezza che la Fiorentina non è un bacino d'utenza ma una storia di passione limpida che arriva da lontano.

Che alla fine il calcio, proprio come una maglia bianca, è semplicità popolare e non artificio spettacolare vuoto come uova di pasqua'.