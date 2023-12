Un rigore così solare che non ha nemmeno bisogno del Var. Ma manca un giallo per...

La partita tra Fiorentina e Salernitana è stata davvero facile da arbitrare per Paride Tremolada, un novellino come direttore di gara perché era alla sua seconda apparizione in Serie A.

Nessun dubbio sul rigore

Nessun dubbio sul penalty da lui assegnato in favore dei viola; Pirola entra in netto ritardo, senza colpire il pallone, sulla gamba destra di Arthur. Non c'è bisogno nemmeno di aspettare il Var, pratica ormai abusata da gran parte della classe arbitrale.

Un giallo che ci poteva stare

Semmai, e questa è una finezza, Tremolada avrebbe potuto ammonire nell'azione il difensore della Salernitana, per imprudenza nella stessa azione del rigore.