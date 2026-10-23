Tegole verso l’Inter: Atta non è l'unico che rischia di saltare la gara di San Siro

La Fiorentina si avvicina alla trasferta di San Siro con due situazioni da monitorare attentamente. Le condizioni di Arthur Atta e Luca Ranieri preoccupano lo staff viola e diminuiscono le possibilità di averli a disposizione per la sfida contro l’Inter. Secondo quanto riportato da La Nazione, entrambi hanno proseguito il lavoro differenziato al Viola Park, senza ancora riaggregarsi al gruppo.

Atta e Ranieri, recupero in salita

Per Arthur Atta il recupero procede a rilento a causa di un sovraccarico addominale che lo sta tenendo lontano dal campo. Il centrocampista francese non disputa una partita dallo scorso 20 settembre e la sua presenza a San Siro resta in forte dubbio. Situazione da seguire anche per Luca Ranieri, alle prese con un’infiammazione al nervo del piede sinistro. Il difensore continua a lavorare a parte e, al momento, non ci sono indicazioni sufficienti per considerarlo recuperato in vista della gara di domenica.

L’allenamento decisivo prima della partenza per Milano

Un passaggio importante sarà rappresentato dall’allenamento fissato per oggi alle 12.30. La seduta servirà a valutare le condizioni dei due giocatori e a capire se esistano ancora margini per convocarli in vista della trasferta contro l’Inter. Nel frattempo, l’attenzione è rivolta anche alle parole di Paolo Vanoli, atteso alle 16 al media center del Viola Park per fare il punto sulla situazione della squadra. Soltanto dopo le verifiche dello staff sarà più chiaro se Atta e Ranieri potranno partire per Milano oppure se la Fiorentina dovrà fare a meno di entrambi.