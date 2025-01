Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Napoli: "Oggi ho messo in campo la squadra migliore. Gli undici che possono mettere in difficoltà il Napoli. I ragazzi sanno cosa devono fare. La difesa a tre? Il Napoli gioca tanto sulle catene e con gli inserimenti delle mezze ali. Dobbiamo assorbire bene e mettere più giocatori internamente. Loro sono molto fisici ma noi vogliamo avere lo spirito e il coraggio di Torino. Ce la giochiamo davanti al nostro pubblico sperando sia una notte magica"

"Abbiamo bisogno delle giocate di Gudmundsson"

Su Gudmundsson in panchina ha detto: "Gud ha bisogno di minutaggio e allenamenti. Ho cercato con tante partite di dargli più minutaggio. Io ci ho parlato e lo aspettiamo, abbiamo bisogno delle sue giocate. Tanta fiducia, sarà il nostro primo acquisto a gennaio".

“Grande percorso di Sottil”

E su Sottil aggiunge: "Riccardo ha fatto un grande percorso. Ha avuto un cambiamento nell'atteggiamento e negli allenamenti capendo che sacrificarsi in fase di non possesso, cosa che gli mancava di più, da tanto anche in fase di possesso. Credo molto in lui e sono felice della sua crescita. Ma anche di quella di Richardson, Comuzzo, Moreno e tutti gli altri".